Is het vandalisme? Of een Oudejaarsstunt? Ineens is koe Ahimsa verdwenen

Bezoekers die zondag speciaal naar de hei kwamen om koe Ahimsa te zien, hadden pech. Het grote beeld, dus geen echte koe, is ineens verdwenen. Fans van de koe speculeren erop los, want is dit simpelweg vandalisme? Of is er misschien meer aan de hand?

Op de plek waar de koe eerst stond, staat nu een bord met daarop de tekst: "Ik maak een tripje naar het Noorden." Maar wat dat precies betekent? "Ja, dat bordje wel heel erg raar. Naar het noorden?", lacht een vrouw. "Ik ga er dan maar vanuit dat het een grap is."

Toch kunnen veel mensen die we spreken er niet om lachen. "Ik vind het niet leuk. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hier speciaal naartoe wandelen om dat beest te zien. Ik heb 'm alleen nog maar in de krant gezien en ik wilde 'm nu zien."

Dat is natuurlijk erg jammer, maar sommigen maken zich ook zorgen om het beeld. "Ik vind dat ze dat met dit soort kunststukken niet moeten doen, daar moet je zuinig op zijn. Ik vind het niet grappig, niet leuk", zegt een man. "Als het een grap is en ze hebben er iets grappigs mee gedaan, vind ik het prima. Als het vandalisme is, vind ik het zonde", zegt iemand anders.

Koe Ahimsa is trouwens niet het enige dier dat de afgelopen week verdwenen is. Op meerdere plekken in het land vinden mensen lege plekken, met mysterieuze bordjes, waar eerder een beeld stond. Zoals deze gorilla:

Tekst gaat door onder de foto's.

Het beeld van de Gorilla. Foto: Ton Pors

Het bord dat is achtergelaten op de plek van de Gorilla.

'We brengen het altijd terug'

Wie waarschijnlijk wel weet wat er met koe Ahimsa gebeurd is, is Oudejaarsvereniging Wat de Geitefok. De Frieze vereniging heeft namelijk een traditie waarbij ze ieder jaar vlak voor de jaarwisseling iets "togen".

"Jullie noemen dat stelen, wij noemen het 'togen'", legt Maikel Siegersma van Wat de Geitefok uit. Zijn vereniging is de oudste Oudejaarsvereniging. Ze bestaan al sinds 1945. "Toen was het heel kleinschalig. Ze toogden toen wc-deksels en hingen die op in het dorp." Tegenwoordig pakken ze het heel wat groters aan.

Een paar jaar terug "toogden" ze bijvoorbeeld zanger Andre Hazes. "We koppelen er vaak een thema aan", legt Maikel uit. "Toen was corona net voorbij, dus kwam Hazes hier zingen en hadden we een feestelijke activiteit. Maar we hebben ook ooit de Olympische ringen gestolen omdat er een sportevenement naar het dorp kwam dat jaar."

Het zijn geen simpele kwajongensstreken, er komt behoorlijk wat werk bij kijken. "We gaan met twintig man die kant op. Iedereen heeft een taak. Mensen staan ook op de uitkijk. We beginnen weken of maanden van tevoren al met de voorbereiding. Je wil die kant op gaan en dat het in een keer goed gaat." Bovendien is het meer lenen dan stelen, legt hij uit. "We brengen het altijd terug. En we maken het goed schoon."

Of zij dit jaar ook achter de verdwijning van het enorme beeld zitten? Daar willen ze nog niks over kwijt. "Dat is een verrassing", lacht Maikel. We weten het om 21.00 uur op oudjaarsdag, dan maken ze bekend wat ze gestolen hebben en waarom.