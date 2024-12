Honderden mensen aanwezig bij vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

Op de stranden van Scheveningen en Duindorp in Den Haag waren maandagavond de jaarlijkse vreugdevuren weer te zien, een dag voor de jaarwisseling. De traditionele oudejaarsvuren moesten maandagavond al ontstoken worden omdat op oudejaarsavond harde wind wordt verwacht langs de kust.

Ook in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord werd het vreugdevuur een dag vervroegd aangestoken. Dat gebeurde al rond 21.00 uur.

De oudejaarsvuren in het Haagse stadsdeel Laak en in de Delftse wijk Tanthof moesten ook een dag eerder worden gehouden. De zes vreugdevuren in de Friese gemeente Waadhoeke zijn volledig geschrapt.

ANP