Grote drukte in Breda tijdens 'Elfde van de Elfde': gemeente roept mensen op niet meer te komen

In Breda is de feestelijke opening van het carnavalsseizoen, de ‘Elfde van de Elfde’, volop aan de gang. De stad kan de grote toestroom echter niet meer aan, en de gemeente roept mensen daarom op om niet meer naar de stad te komen.

Op 11 november begint traditioneel het carnavalsseizoen, hoewel de daadwerkelijke carnavalsperiode pas in maart plaatsvindt. De opening gaat gepaard met festiviteiten en samenkomsten in diverse steden in het zuiden van Nederland. Maandagochtend werd het feest al vroeg afgetrapt in Roermond, zoals te zien is in de video hierboven.

Tijdens carnaval draagt Breda de naam Kielegat, en ook in andere bekende carnavalssteden wordt deze dag groots gevierd. Zo veranderen Den Bosch in Oeteldonk, Eindhoven in Lampegat en Tilburg in Kruikenstad.

Hart van Nederland/ANP