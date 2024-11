'Koningin' van Limburg Beppie Kraft opent carnavalsseizoen: 'Feest van verbinding'

Maandag is in Roermond het Limburgse carnavalsseizoen geopend op de 11e van de 11e. In alle vroegte verzamelden feestvierders zich op het Stationsplein in de Limburgse stad voor de vastelaovend. Zangeres Beppie Kraft is onlosmakelijk verbonden met de vastelaovend. Al 67 jaar treedt ze op en wordt daarom ook wel de koningin van het Limburgse lied genoemd. Het is dan ook niet voor niets dat zij de officiële opening al zingend inluidde.

Jaarlijks wordt op 11 november in het zuiden van ons land het carnavalsseizoen geopend. In Limburg vindt de officiële opening van het seizoen plaats in Roermond, samen met zo'n 17.000 feestvierders.

Bekijk het grote feest in Roermond in de video bovenaan dit artikel.

Als je het Limburgse 'vastelaovend' zegt, dan zeg je Beppie Kraft. De 78-jarige zangeres zingt en treedt al op sinds haar 11e.Sindsdien is ze overal: van feesten en partijen tot de grote evenementen voor een paar duizend man. "Ik weet dat mensen denken dat het draait om bier en plezier, maar zoals wij het kennen, is het een verbindend feest. Het is samen zingen en samen feestvieren. En uiteraard komt daar ook drank bij kijken, maar dat is niet het belangrijkste," vertelt Beppie.

Grondlegger 11devande11de

Beppies vader, Jean Kraft, was accordeonist en liedjesschrijver en geldt als de grondlegger van de 11devande11de in Limburg. In 2000 werd de Sjeng Kraft Kompenei opgericht, vernoemd naar Beppies vader, als organisatie van het jaarlijkse feest dat op 11 november wordt gevierd in Limburg. Beppie zelf zit samen met haar zoon Rob Knubben in het bestuur van de organisatie.

Belangrijke dag

11-11 is voor carnavalsvierders belangrijk, want zoals alles met carnaval, staat ook deze dag vol symboliek. Zo wordt op die dag het carnavalsseizoen afgetrapt en in veel plaatsen een nieuwe prins carnaval gekozen. ’s Avonds, op de 11e van de 11e, wordt de carnavalsprins gekroond: de man die symbolisch de macht over de stad krijgt tijdens carnaval. Carnaval begint vervolgens echt op 2 maart.