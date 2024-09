Harrie Jekkers schrijft carnavalslied over Geert Wilders

Harrie Jekkers heeft een carnavalsliedje over PVV-leider Geert Wilders geschreven. Dat vertelde de 73-jarige cabaretier zondagavond in het radioprogramma Dijkstra & Evenblij ter plekke.

"Ik schrijf liever verhalende liedjes, in plaats van liedjes die ergens vóór of tégen zijn", aldus Jekkers. Maar soms maakt hij een uitzondering: "Ik heb laatst een carnavalsliedje over Geert Wilders geschreven. Daar ga ik misschien nog wel wat mee doen." Jekkers zong het refrein van het nummer waar hij aan werkt: "Wilders wil is wet / En wie wil wat Wilders wil, komt in het kabinet / Wilders wil is wet / En wie niet wil wat Wilders wil, die wordt er uitgezet."

Geert Wilders is wel vaker een inspiratie voor liedjes, zo werd er op de toon van ' Europapa' een lied over de politicus gemaakt:

2:11 Euroknaller, après-ski en Wilders: 'Europapa' van Joost Klein is voer voor parodieën

Presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra suggereerden dat Jekkers het lied meteen moet uitbrengen. Hier gaf de cabaretier tijdens het gesprek geen uitsluitsel over. Hij noemde de recente ontwikkelingen in politiek Den Haag wel "zeer verontrustend".

Jekkers speelt het komende seizoen zijn nieuwe voorstelling In mijn liedjes kan ik wonen. In het najaar speelt de komiek exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, in 2025 volgt een tournee door het land.

