Mannen die wachten op hun shoppende vrouw hebben dag van hun leven

Kledingzaak in, kledingzaak uit, pashokje in, pashokje uit. Voor veel mensen een geweldig uitje dat urenlang leuk blijft, maar met een 'Wachtende Man' erbij is het niet te doen. In Winterswijk hebben ze dit probleem creatief weten op te lossen met afleiding en vermaak.

Het evenement is ingericht op mannen met een shopaholic als partner. Om ze een steuntje in de rug te bieden tijdens het lange wachten, heeft Winterswijk zondag de 'Dag van de Wachtende Man' ontwikkeld. Op deze dag wordt het centrum van de stad in de Achterhoek omgetoverd tot een waar paradijs voor mannen. Zo hoeven ze niet langer saai op een bankje zitten te wachten, terwijl hun vrouw het zoveelste nieuwe truitje aan het passen is.

Herkenbaarheid

Terwijl de vrouwen naar hartenlust winkelen, hoeven de mannen zich met oldtimers, flipperkasten, muziek en een groot dartbord niet te vervelen. Volgens Marcel Theunissen, die de dag bedacht heeft, is "de wachtende man" een herkenbaar iets. "Als je er eentje aanwijst, weet iedereen waar je het over hebt", aldus Theunissen. Bekijk hoe ze zich opperbest vermaken in de bovenstaande video.