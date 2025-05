Gemeente waarschuwt: kom niet meer met auto naar Mall of the Netherlands

De wegen rond de Mall of the Netherlands in Leidschendam zitten donderdag helemaal vast. De gemeente Leidschendam-Voorburg roept dagjesmensen daarom op om vooral niet meer met de auto te komen. Parkeerplaatsen zijn vol en het verkeer zit muurvast.

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen parkeerplekken meer beschikbaar bij het populaire winkelcentrum. Bezoekers die met het openbaar vervoer of de fiets komen, zijn nog wél welkom.

Beeld: ANWB/Tomtom

Ook de ANWB bevestigt de chaos. Rondom het winkelcentrum rijden automobilisten in cirkels in de hoop een plekje te vinden. De verkeersdrukte zorgt voor grote vertragingen in de omgeving.

Het CDA in de gemeenteraad had eerder al aangedrongen op betere communicatie tijdens piekdrukte. De partij wilde dat de gemeente waarschuwt zodra het verkeer vastloopt, zoals ook bij evenementen als Koningsdag of carnaval gebeurt.

Zo kom je nog wel bij Mall of the Netherlands

Wil je toch een dagje winkelen in de Mall of the Netherlands? Naast de auto kan je ook met de taxi of het openbaar vervoer komen. Zo rijden vanuit Den Haag en omgeving meerdere tramlijnen (onder meer lijn 2, 6 en 19) rechtstreeks naar halte Leidsenhage, Leidschendam. Ook met de fiets is het winkelcentrum goed bereikbaar, met meerdere bewaakte fietsenstallingen vlak bij de ingang. Zo vermijd je de files én de parkeerstress.

Hart van Nederland/ANP