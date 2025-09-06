Recordaantal deelnemers bij Airborne Wandeltocht in Oosterbeek

Een recordaantal wandelaars doet zaterdag mee aan de 78e Airborne Wandeltocht in het Gelderse Oosterbeek, meldt een woordvoerder van de organisatie. De tocht is een eerbetoon aan de Britse en Poolse militairen die zijn omgekomen tijdens de Slag om Arnhem.

In totaal lopen er 36.343 mensen mee, aldus de woordvoerder. De deelnemers kunnen kiezen uit routes van 10 tot 40 kilometer. Rond 18.00 uur worden de laatste lopers over de finish verwacht.

100-jarige veteraan aanwezig

De organisatie noemt het "fantastisch" dat zoveel mensen aanwezig zijn. Volgens de woordvoerder zijn er opvallend veel jonge deelnemers, iets waar de organisatie extra blij mee is. Ook de 100-jarige Geoff Roberts, veteraan van de Slag om Arnhem, was aanwezig.

De Airborne Wandeltocht vindt traditiegetrouw plaats op de eerste zaterdag van september.

