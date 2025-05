Gestolen beeld Schijndel van soldaat uit WOII weer terecht

Het beeld van een soldaat dat was gestolen van een herdenkingsbankje in Schijndel is terecht, meldt de politie. Het beeld op het bankje stond er sinds vrijdag.

Wie herdenken we eigenlijk tijdens de dodenherdenking? Daar zijn de meningen over verdeeld, is te zien in bovenstaande video.

"En zo snel kan het gelukkig gaan", schrijft de politie Meierijstad op Instagram. Agenten hebben het beeld in een politiebus gezet en naar het bureau gebracht.

Het beeld stelt een soldaat voor van de 101st Airborne Division en is gekleed in de uitrusting die men droeg in 1944. De soldaat zat op een bankje met daarop informatie over de hulp die zusters van het nabijgelegen Lidwinaklooster boden aan Amerikaanse militairen.