Lopers in Oosterbeek begonnen aan grootste herdenkingswandeling ter wereld

Evenementen

Vandaag, 09:30

In het Gelderse Oosterbeek zijn zaterdagochtend vroeg ruim 30.000 wandelaars van start gegaan bij de jaarlijkse Airborne Wandeltocht. Het is de grootste eendaagse herdenkingswandeling ter wereld en wordt dit jaar voor de 78ste keer gehouden.

De tocht is een eerbetoon aan de meer dan 1700 Britse en Poolse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944.

Routes en sfeer

Deelnemers kunnen kiezen voor routes van 10 tot 40 kilometer. Een woordvoerster van de organisatie noemt de sfeer bij de start "fantastisch". Ook het weer zit mee, waardoor er volgens haar niets in de weg staat voor een geslaagde wandeltocht.

Traditiegetrouw vindt de Airborne Wandeltocht altijd plaats op de eerste zaterdag van september.

