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Marjolijn is te laat bij finish Vierdaagse, maar krijgt dankzij onbekende toch haar kruisje

Evenementen

Vandaag, 19:59

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Na vier dagen doorstappen, meer dan honderd kilometers en heel veel aanmoediging, zitten de Nijmeegse Vierdaagse erop. Ruim 42.000 wandelaars haalden de eindstreep, mar voor de laatste loper was de binnenkomst nog even spannend. Marjolijn kwam eigenlijk de laat, maar kreeg toch nog op bijzondere wijze het felbegeerde Vierdaagsekruisje.

Hoewel het al 18.00 uur was geweest, wilde loper Marjolijn, die zelf doof is, niet opgeven. Op haar laatste benen liep de ze nog richting de finish. Met veel aanmoediging en hulp van omstander Isère en diens man probeerde ze nog op tijd binnen te komen, maar ze redde het helaas niet. Normaal gesproken betekent dat geen kruisje, maar toch krijgt Marjolijn de beloning.

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Voorbijganger Jamie, die zelf de Vierdaagse al had uitgelopen, liet dat niet gebeuren. Ondanks dat ze elkaar helemaal niet kennen, geeft hij zijn kruisje weg aan Marjolijn. Voor Marjolijn is dat haar 25ste kruisje.

Kruisje nummer 26?

De 108ste editie van het wandelevenement is door 42.137 deelnemers uitgelopen. Voor 313 wandelaars was de finish net iets te ver, zijn gingen niet van start op de laatste dag of vielen onderweg uit.

Zo verliep de finish van de Nijmeegse Vierdaagse
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Zo verliep de finish van de Nijmeegse Vierdaagse

De volgende editie van de 4Daagse vindt plaats van 20 tot en met 23 juli 2027. En mogelijk gaat Marjolijn dan voor kruisje nummer 26.

In bovenstaande video zie je hoe Marjolijn alsnog haar welverdiende kruisje krijgt van medeloper Jamie.

Door Redactie Hart van Nederland

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