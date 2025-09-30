Groenlo krijgt nieuw overdekt attractiepark rond Bommel en Tom Poes

Aankomend weekend opent in Groenlo Bommelwereld, een nieuw overdekt attractiepark dat helemaal draait om de wereld van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Het park brengt de bekende figuren van Marten Toonder tot leven in kleurrijke decors en attracties. Het begon allemaal met de collectie van de 82-jarige Pim Oosterheert, die zijn levenswerk nu veilig weet te stellen voor de toekomst.

Oosterheert begon bijna drie decennia geleden met het verzamelen van alles wat te maken had met de literaire strips van Marten Toonder. Eerst stonden de spullen bij hem op zolder, maar al snel groeide dit uit tot een klein museum aan huis. "Bezoekers zeiden vaak: dit zou eigenlijk een museum moeten zijn", vertelt hij. En zo geschiedde. Ook kreeg hij regelmatig spullen toegestuurd van families die na het overlijden van een verzamelaar de collectie wilden doorgeven.

Bommelzolder

Een groot deel van zijn verzameling verhuist nu naar de zogenoemde Bommelzolder in het nieuwe park, waar bezoekers het culturele erfgoed kunnen bewonderen. Toch heeft Pim nog een paar persoonlijke stukken thuis liggen. Zo bezit hij het allereerste Tom Poes-boekje met handtekening van Marten Toonder, en een gesigneerd boek dat hij kreeg toen hij de schrijver zelf ontmoette. "Die zijn me simpelweg te dierbaar", zegt hij.

Een dag voor de officiële opening krijgen basisscholen uit de regio de primeur. Kinderen mogen gratis naar binnen om de attracties en decors als eersten te beleven.