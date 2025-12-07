Kunstenaars hakken enorme ijsbeelden van beroemde filmklassiekers

De komende weken verandert Biddinghuizen in een winterwereld vol sneeuw en ijs. Voor het Nederlands IJsbeelden Festival worden uit duizenden ijsblokken de mooiste creaties gemaakt.

Dit jaar staat het festival in het teken van iconische films. "S cènes uit veertig filmklassiekers worden nagebouwd", vertelt Eva Gutteridge, organisator van het IJsbeelden Festival. "Je loopt echt door de film heen. Van Alice in Wonderland en Titanic tot aan Indiana Jones."

Tientallen ijskunstenaars en architecten uit de hele wereld zijn nog druk bezig met kettingzagen, beitels en ander gereedschap om de enorme ijssculpturen te ontwerpen. Hiervoor gebruiken ze ruim 300.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Na veel gebeitel en precisiewerk veranderen de massieve blokken in realistische beelden.

De ijssculpturen zijn vanaf 13 december door het publiek te bewonderen.