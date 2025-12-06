Lampjes grootste kerstboom van Nederland in IJsselstein weer aan

De bekende 'kerstboom’ bij de Gerbrandytoren in IJsselstein staat weer te stralen. Voor de 27e keer gingen zaterdagavond de 120 lampen aan die langs de enorme tuien van de ruim 360 meter hoge zendmast hangen. De mast verandert zo elk jaar in een van de meest opvallende lichtshows van het land.

De toren werd in 1992 voor het eerst verlicht. Dankzij het hoogste punt van 366,8 meter kreeg de mast in 1998 zelfs een plek in het Guinness Book of Records als grootste kerstboom ter wereld. Dat record is inmiddels overgenomen door een nog grotere lichtinstallatie op een bergflank in Italië, maar in Nederland blijft de toren een publiekslieveling.

In 2023 werd de boom ook al op een feestelijk manier ontstoken, hoe dat toen ging zie je in de video hieronder:

Groots aangepakt

In IJsselstein werd het ontsteken van de lampen groots aangepakt. Op het podiumterrein liep een drie uur durend programma, met optredens van artiesten en foodtrucks die het terrein vulden met muziek en warme geuren. Bezoekers wachtten op het officiële moment om 19.15 uur, waarop burgemeester Ester Weststeijn samen met zanger Billy Dans het licht ontstak.

Voor veel mensen voelt de ontsteking als het echte begin van de feestmaand. De mast en de verlichting is bij helder weer tot wel 50 kilometer ver te zien.

De kerstboom in de Gerbrandytoren blijft branden tot Driekoningen, dinsdag 6 januari. Tot die tijd is de gigantische lichtpunt boven Utrecht opnieuw het vaste baken van de donkere winteravonden.