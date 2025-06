Experts kritisch over organisatie Op de Ring: 'Zou op ander festival niet zijn getolereerd'

Een beveiligster die werd mishandeld, mensen die over hekken klommen: bij de twee drukste podia van festival Op de Ring ontstonden gevaarlijke situaties. Op een ander festival zouden die niet zijn getolereerd, zeggen experts tegen Het Parool. "Je kunt hier een hoop van leren."

"Als een andere partij dan de gemeente de organisator was geweest, is het nog maar de vraag of er een vergunning zou zijn verleend," zegt Marit Elders, directeur van Event Safety Academy. Ze is een van de belangrijkste veiligheidsdeskundigen van Nederland en heeft jarenlange ervaring met het adviseren van gemeenten en hulpdiensten bij het maken van veiligheidsplannen.

In bovenstaande video zie je dat mensen over hekken klimmen.

"Mensen konden makkelijk over hekken klimmen. En dat gebeurde niet een beetje, maar massaal," zegt Elders. "Zo konden mensen via het spoor station RAI bereiken. Normaal moet je veel extra maatregelen nemen als je een evenement langs het spoor organiseert. Het is de vraag of dat hier voldoende is gebeurd, aangezien het treinverkeer is stilgelegd."

