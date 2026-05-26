Niels Wennemars schrijft historie met Britse kaasroltitel

De 21-jarige Niels Wennemars, zoon van oud-schaatser Erben Wennemars en broer van schaatser Joep Wennenmars, heeft als eerste Nederlander ooit het beroemde kaasrolkampioenschap in Gloucester, Engeland gewonnen. Dat schrijft de NOS. Op de steile helling van Cooper’s Hill liet hij tientallen internationale deelnemers achter zich in de jacht op een rollende kaas.

Het evenement in Gloucester geldt als een eeuwenoude Britse traditie. De eerste editie was al in 1836. Tijdens de race storten tientallen deelnemers zich tegelijk van de steile heuvel af, achter een wiel Double Gloucester-kaas aan. De laatste jaren groeide het spektakel uit tot een internationaal evenement dat deelnemers van over de hele wereld trekt.

Wil je zien hoe Niels Wennemars trots met zijn kaas poseert op Instagram? Bekijk dan de post hieronder:

'Niet zonder gevaren'

Meedoen is niet zonder gevaren. Elk jaar gaan er deelnemers onderuit op de steile afdaling. Mensen raken gewond of moeten zelfs naar het ziekenhuis.

Wil je zien hoe deelnemers van de heuvel lopen, rennen en vallen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.