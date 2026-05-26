Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Niels Wennemars schrijft historie met Britse kaasroltitel

Evenementen

Vandaag, 08:50

Link gekopieerd

De 21-jarige Niels Wennemars, zoon van oud-schaatser Erben Wennemars en broer van schaatser Joep Wennenmars, heeft als eerste Nederlander ooit het beroemde kaasrolkampioenschap in Gloucester, Engeland gewonnen. Dat schrijft de NOS. Op de steile helling van Cooper’s Hill liet hij tientallen internationale deelnemers achter zich in de jacht op een rollende kaas.

Het evenement in Gloucester geldt als een eeuwenoude Britse traditie. De eerste editie was al in 1836. Tijdens de race storten tientallen deelnemers zich tegelijk van de steile heuvel af, achter een wiel Double Gloucester-kaas aan. De laatste jaren groeide het spektakel uit tot een internationaal evenement dat deelnemers van over de hele wereld trekt.

Wil je zien hoe Niels Wennemars trots met zijn kaas poseert op Instagram? Bekijk dan de post hieronder:

'Niet zonder gevaren'

Meedoen is niet zonder gevaren. Elk jaar gaan er deelnemers onderuit op de steile afdaling. Mensen raken gewond of moeten zelfs naar het ziekenhuis.

Wil je zien hoe deelnemers van de heuvel lopen, rennen en vallen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Joep Wennemars wint zijn eerste WK-medaille ooit: goud op 1000 meter
Joep Wennemars wint zijn eerste WK-medaille ooit: goud op 1000 meter
Erben Wennemars verwacht vandaag twee Nederlandse medailles
Erben Wennemars verwacht vandaag twee Nederlandse medailles
Wennemars rijdt na hinderen door Chinees Ziwen Lian 1000 meter over
Wennemars rijdt na hinderen door Chinees Ziwen Lian 1000 meter over

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.