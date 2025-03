Joep Wennemars wint zijn eerste WK-medaille ooit: goud op 1000 meter

Joep Wennemars heeft voor een grote stunt gezorgd door bij de WK afstanden in Hamar de wereldtitel op de 1000 meter te veroveren. De 22-jarige schaatser troefde met 1.08,05 Jenning de Boo en titelverdediger Jordan Stolz uit de Verenigde Staten af. De Boo pakte het zilver in 1.08,21, Stolz het brons met 1.08,26.

Schaatsliefhebbers konden begin dit jaar hun geluk niet op toen er geschaatst kon worden op natuurijs, zo is te zien in bovenstaande video.

Het is voor Wennemars zijn eerste medaille op een WK. De Boo won een dag eerder de 500 meter door Stolz te verslaan. De schaatser was in de zevende rit de eerste die onder het baanrecord van 1.08,16 van olympisch kampioen Thomas Krol dook. Kjeld Nuis moest daarna de pijn van zijn voetblessure verbijten bij de start en lag achter op Cooper McLeod, de winnaar van brons op de 500 meter. Hij bleef steken op 1.08,98. Dat was uiteindelijk goed voor de zevende tijd.

De Boo was sneller weg dan Ning Zhongyan maar bleef na een lastige kruising waar de Chinees hem voor moest laten gaan, steken op een tijd boven die van Wennemars. Stolz had een langzamere opening en eerste ronde dan Wennemars en leek zich terug te knokken in de slotronde. De Amerikaan die de afgelopen twee WK's de 1000 meter won, kon de achterstand op Wennemars niet meer goedmaken en eindigde ook achter De Boo.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP