Femke Kok en Jenning de Boo pakken WK-goud op 500 meter

Schaatsster Femke Kok en schaatser Jenning de Boo hebben vrijdag allebei goud gewonnen op de 500 meter bij de WK afstanden in Hamar. Jutta Leerdam reed achter Kok naar het zilver.

Bij de vrouwen werd Femke Kok voor de derde keer op rij wereldkampioene op de 500 meter. De 24-jarige was met 37,50 sneller dan Jutta Leerdam en Kim Min-sun uit Zuid-Korea.

Kok miste door een virusinfectie het eerste deel van het seizoen en maakte pas haar rentree bij de NK sprint eind december. Sindsdien won ze alle wedstrijden op 500 meter die ze reed. Omdat ze ondanks haar vijf overwinningen slechts tiende werd in het klassement van de wereldbeker, moest Kok al in de zevende van twaalf ritten starten tegen de Chinese Tian Ruining.

Jutta Leerdam kwam in de achtste rit tegen Lee Na-hyun tot 37,69 en zo dicht bij Kok zat ze het hele seizoen nog niet. Het bleek uiteindelijk goed voor de tweede tijd, want onder anderen olympisch kampioene Erin Jackson beet zich met 37,95 stuk op die tijden. Kim kwam met 37,73 nog het dichtst bij.

Ook goud bij de mannen

Even later op de avond pakte bij de mannen ook Jenning de Boo goud. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij wereldkampioen op de 500 meter is. De 21-jarige schaatser onttroonde met 34,24 in het Vikingskipet in Hamar tweevoudig wereldkampioen Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die pakte met 34,38 het zilver. Brons was er voor Cooper McLeod uit de VS in 34,52.

Tweevoudig Nederlands kampioen De Boo won twee weken geleden voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. Het was ook de eerste keer dat hij Stolz versloeg, al was de Amerikaan toen niet helemaal fit.

De Boo is de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter bij de mannen sinds Jan Smeekens in 2017. Die was tot nu toe de enige Nederlandse schaatser die goud op de 500 meter veroverde.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP