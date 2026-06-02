OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Avondvierdaagses afgelast vanwege verwacht onweer

Avondvierdaagses afgelast vanwege verwacht onweer

Evenementen

Vandaag, 17:38

Link gekopieerd

Op meerdere plekken in Drenthe is de avondvierdaagse dinsdagavond afgelast vanwege de verwachte onweersbuien. Dat meldt RTV Drenthe. Het KNMI heeft voor de provincie code geel afgegeven van 16.00 tot 19.00 uur vanwege onweer, zware regenval en windstoten.

De wandeltochten gaan in ieder geval niet door in Coevorden, Meppel, Borger, Smilde en Zuidlaren. De organisaties hebben via verschillende kanalen bekendgemaakt dat deelnemers dinsdagavond niet van start kunnen gaan.

Risico te groot

De verwachte onweersbuien gaven voor de organisaties de doorslag om de avondvierdaagses af te gelasten. Zij vinden het risico te groot om deelnemers, onder wie veel kinderen, op pad te sturen als er kans is op onweer.

In Meppel, Coevorden en Borger wijzen de organisatoren erop dat een regenbui op zichzelf geen reden is om een wandeltocht af te gelasten. De verwachting dat er tijdens de avond onweer kan ontstaan, maakte volgens hen dat de wandelingen niet door konden gaan.

Geen gevolgen voor medaille

De verwachting is dat de avondvierdaagses later deze week weer volgens planning doorgaan. Een afgelaste wandelavond heeft volgens de organisatie in Borger geen gevolgen voor de medaille voor deelnemers.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Avondvierdaagse in Loosdrecht start, ondanks anti-azc-protesten
Avondvierdaagse in Loosdrecht start, ondanks anti-azc-protesten
Vorig jaar liepen nog 30 kinderen AvondVierdaagse, dit jaar zijn het er 750
Vorig jaar liepen nog 30 kinderen AvondVierdaagse, dit jaar zijn het er 750

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.