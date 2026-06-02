Avondvierdaagses afgelast vanwege verwacht onweer

Op meerdere plekken in Drenthe is de avondvierdaagse dinsdagavond afgelast vanwege de verwachte onweersbuien. Dat meldt RTV Drenthe. Het KNMI heeft voor de provincie code geel afgegeven van 16.00 tot 19.00 uur vanwege onweer, zware regenval en windstoten.

De wandeltochten gaan in ieder geval niet door in Coevorden, Meppel, Borger, Smilde en Zuidlaren. De organisaties hebben via verschillende kanalen bekendgemaakt dat deelnemers dinsdagavond niet van start kunnen gaan.

Risico te groot

De verwachte onweersbuien gaven voor de organisaties de doorslag om de avondvierdaagses af te gelasten. Zij vinden het risico te groot om deelnemers, onder wie veel kinderen, op pad te sturen als er kans is op onweer.

In Meppel, Coevorden en Borger wijzen de organisatoren erop dat een regenbui op zichzelf geen reden is om een wandeltocht af te gelasten. De verwachting dat er tijdens de avond onweer kan ontstaan, maakte volgens hen dat de wandelingen niet door konden gaan.

Geen gevolgen voor medaille

De verwachting is dat de avondvierdaagses later deze week weer volgens planning doorgaan. Een afgelaste wandelavond heeft volgens de organisatie in Borger geen gevolgen voor de medaille voor deelnemers.