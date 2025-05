Vorig jaar liepen nog 30 kinderen AvondVierdaagse, dit jaar zijn het er 750

Het is weer zo ver: de AvondVierdaagse is begonnen in het land. Kinderen lopen lekker een klein rondje 's avonds met hun ouders voor een medaille, naar traditie. In Apeldoorn hebben ze zelfs een extra variant, waarbij ook de allerjongsten kunnen meedoen in twee wijken. Vorig jaar ging dat nog om zo'n 30 kinderen, nu zijn dat er bijna 750.

Organisator Yvonne Drenth-Voorhorst had dat allesbehalve verwacht. "Ik dacht vorig jaar voor de leuk: 'ik doe het met mijn eigen kinderen en ik nodig wat mensen uit om mee te lopen'," vertelt ze. "Nu bleek later dat veel meer mensen mee wilden doen maar dat is een beetje uit de hand gelopen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Voor de mensen in de wijken Woudhuis en Osseveld is het vooral een gemak. Het is dichter bij huis dan de 'grote' AvondVierdaagse van Apeldoorn en jongere kinderen kunnen ook meedoen. Het rondje begint iedere avond om 18:00 uur al en er is een kleinere route van 2,5 kilometer.