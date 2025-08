Truckers boos om boete voor toeteren na Truckstar Festival: 'Het is traditie'

Na afloop van het Truckstar Festival afgelopen weekend zijn meerdere chauffeurs beboet voor het toeteren naar juichend publiek langs de route vanaf het TT-circuit in Assen. Ontrecht, vinden de chauffeurs die op de bon geslingerd zijn. De boetes circuleren inmiddels in WhatsAppgroepen en op sociale media, waar veel verontwaardiging heerst. "Wij doen elk jaar mee en hebben nog nooit een boete gehad door het toeteren. We vinden het belachelijk."

Pier Feenstra, directeur van Feenstra Logistics en Transport, is een van de beboete chauffeurs. "Gistermorgen lag hij in de bus", vertelt Feenstra. Hij moest nog een extra blik werpen maar het stond er echt: een bekeuring van 319 euro voor onnodig claxonneren. "Dat heb ik nog nooit eerder gehad."

Onterecht en onzinnig vindt Feenstra, toeteren zou namelijk een onderdeel zijn van de traditie en feestelijke gelegenheid. "Als wij Truckstar uitrijden, dan is de hele autobaan afgeladen met mensen. Allemaal truckliefhebbers", zegt Feenstra. En zij maken dan het alom bekende armgebaar waarmee bedoeld wordt: toeteren! "Automatisch doe je dan een toetertje, en ga je lichten seinen. Twee dagen later krijg je dan dus een prent op de mat", vervolgt hij.

"Boos ben ik niet, want ik heb enorm veel respect voor de politie en dat zal ook altijd zo blijven, alleen snap ik de redenering van deze agent niet." Hij benadrukt dat de boete die hij kreeg bovendien een verkeerde feitcode bevat: niet voor claxonneren, maar voor 'onnodig voertuiggeluid', wat volgens Feenstra niet klopt. "We gaan eerst proberen bezwaar te maken, daarna zien we wel waar het schip strandt."

Reactie politie De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er na afloop van het Truckstar Festival een meerdere boetes zijn uitgedeeld voor onnodig claxonneren op de openbare weg. "Er is bij het schrijven van de boetes wel duidelijk gekeken naar excessen", aldus een woordvoerder. "De agenten hebben het onnodig toeteren natuurlijk ook moeten kunnen vaststellen. We kunnen op dit moment niet achterhalen om hoeveel boetes het precies gaat."

Of de truckers van Feenstra nu zijn afgeschrikt van toeteren in de toekomst? Dat zie je in bovenstaande video.