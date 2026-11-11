Carnavalsseizoen knallend van start: drukte in zuidelijke steden

Woensdag is het de elfde van de elfde en dat betekent dat het carnavalsseizoen wordt afgetrapt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Aan het eind van de middag begint het in sommige steden al aardig druk te worden.

In Den Bosch, dat zichzelf tijdens carnaval Oeteldonk noemt, waren rond 16.15 uur zo'n 50.000 mensen aanwezig voor de 11/11-viering, schat een woordvoerder van de gemeente. "Het beeld tot nu toe is dat het gezellig druk is." In Eindhoven, Lampegat, is er woensdag maar één plein met kroegen ingericht voor de opening van het carnavalsseizoen. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het er rustig blijft, en dat de meeste mensen naar Den Bosch trekken.

Wat vieren we eigenlijk met de 11e van de 11e? In de bovenstaande video wordt dat uitgelegd.

Dat er veel mensen naar de Brabantse hoofdstad gaan, ziet ook Jeroen van Zuilen, voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslanden van het dorp Schaijk, met lede ogen aan. Aan Omroep Brabant vertelde hij dat er dit jaar daarom besloten is om in november in zijn dorp groter uit te pakken om feestvierders thuis te houden. "We willen graag de jeugd en iedereen bij elkaar houden."

Geen ruimte meer op sommige plekken in Tilburg

De gemeente Tilburg meldt dat het erg druk in Kruikenstad is. Vooral op het Piusplein en in de Stadhuisstraat staat het vol. Daar is geen ruimte voor meer bezoekers. De gemeente verzoekt de carnavalsvierders om uit te wijken naar andere plekken in de stad.

De officiële start van het 'vastelaovesseizoen', zoals dat in Limburg heet, is woensdag in Roermond. Om iets voor 17.00 uur waren daar 13.000 tot 14.000 bezoekers, schat een woordvoerder van de gemeente. Het evenement duurt tot 21.00 uur.

'Safe Space' voor vrouwen in Roermond

Roermond is vorige week een campagne begonnen tegen intimidatie van vrouwen. Woensdagavond is er daarom een 'Safe Space' ingericht. Vrouwen kunnen daar vanaf 18.00 uur tot het einde van de viering onder meer hun telefoon opladen en iemand vinden om samen mee naar huis te fietsen.

In Venlo is het "gezellig druk", maar er zijn iets minder bezoekers dan vorig jaar, zegt een gemeentewoordvoerder. Volgens haar komt dit door het slechte weer.