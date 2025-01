Bouwploegen bikkelen zich richting carnaval, ondanks strenge regels

Het mocht dan wel een klein zonnetje zijn, voor veel mensen was het net groot genoeg om er zondag op uit te trekken. In de Mienushal in het Brabantse Oosterhout was er echter geen tijd voor ontspanning: carnaval staat voor de deur.

Over vijf weken barst het volksfeest weer los, met op zondag 2 maart in Oosterhout de Grootse Nölerhoutse optocht. De bouwploegen van de carnavalsverenigingen zijn al wekenlang avond na avond hard aan het werk. “Sinds september zijn we al bezig met onze wagen,” vertelt Robbert Grootenboers van carnavalsvereniging De Pierewaaiers tegen Hart van Nederland. “Deze weken is het natuurlijk extra druk. Vandaag zijn we zelfs met extra veel mensen, want we gaan verven. Van jong tot oud komt helpen.”

Volgens Grootenboers is carnavalsvereniging de Pierewaaiers de oudste vereniging van Oosterhout. “We hebben 42 leden. In deze hal zitten we met zes à zeven andere partijen, en we helpen elkaar waar nodig.”

Uitdagingen voor carnavalsverenigingen

Ook aanwezig in de Mienushal is Paul Oudenhooven van de Nederlandse Carnavalsstichting Het Groot Gevolg. Hij ziet dat carnavalsverenigingen de laatste jaren met steeds meer uitdagingen te maken krijgen. “Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, zie je een flinke verandering. De consumptieprijzen zijn met 40 procent gestegen, de milieuregels zijn verscherpt, er zijn meer veiligheidsregels, en de kosten van bouwmaterialen zijn omhooggeschoten. Daarbovenop komt het teruglopende aantal vrijwilligers. Het verenigingsgevoel wordt minder,” legt hij uit.

De gestegen prijzen zijn ook herkenbaar voor carnavalsvereniging de Pierewaaiers, aldus Grootenboers. “Vroeger betaalden we 100 euro voor een rol staal, nu 700 euro. Voor een emmer verf betaal je tegenwoordig 50 euro. We gebruiken honderden liters, dus dat tikt aan.”

Optimisme overheerst

Toch blijven de verenigingen positief. Paul Oudenhooven: “De voorspelling is dat dit niets zal veranderen aan de kwaliteit van het feest en de lol die we hebben. Jongere carnavalsverenigingen zijn creatief, dus het komt goed. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een groep die ineens geen wagen kon maken. Zij deden de optocht kruipend, en dat was hartstikke leuk. Noodgedwongen ga je mee met de tijd.”