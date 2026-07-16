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Alvast gluren? Opbouw Tilburgse Kermis trekt volop bekijks

Evenementen

Vandaag, 21:09

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De Tilburgse Kermis opent vrijdag pas officieel, maar voor veel liefhebbers is het feest nu al begonnen. Sinds dinsdag kijken zogeheten 'kijkmannen' hoe de attracties worden opgebouwd. Sommigen nemen er zelfs speciaal een vrije dag voor op.

Volgens kermiskenner Edwin Smulders, die al 17 jaar een tv-programma over de Tilburgse Kermis maakt, is dat allesbehalve vreemd. De opbouw is volgens hem voor veel liefhebbers minstens zo interessant als de kermis zelf. In de video hierboven kun je alvast een glimp opvangen van de attracties.

Door Redactie Hart van Nederland

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