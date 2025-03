700 tijdcapsules begraven in Loosdrecht, over twintig jaar gaan ze open

In Loosdrecht liggen sinds donderdag zevenhonderd tijdcapsules onder de grond. Honderden kinderen, docenten en oorlogsoverlevenden kwamen bij elkaar om ze te begraven. Pas in 2045 worden ze weer geopend, ter ere van honderd jaar vrijheid.

De capsules zijn zelfgemaakt en gevuld met dromen, wensen en waardevolle herinneringen, zoals munten, haarlokjes, USB-sticks en foto's. De afgelopen maanden hebben meer dan tweeduizend ouders, grootouders en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hier samen met Loosdrechtse basisschoolleerlingen aan gewerkt.

De tijdcapsules zitten in betonnen bakken, zodat de spullen niet vergaan. De brieven zijn geschreven op speciaal papier dat niet oplost als het vochtig wordt. De bakken worden begraven op het Jaap Zeldenrijk plantsoen, vernoemd naar de oud-verzetsleider. Op 5 mei 2045, de viering van honderd jaar vrijheid, mogen de leerlingen de tijdcapsules weer openen.

Vrijheid

Het doel van het begraven van de tijdcapsules is om de betekenis van vrede en vrijheid levend te houden, schrijft Stichting S.L.O.E.P, de initiatiefnemer van het project. "Het is meer dan gewoon voor de lol wat dingen bewaren onder de grond", vertelt Nico van Kooi van Stichting S.L.O.E.P. tegen Hart van Nederland. "We zitten nu in een tijd die onrustiger is dan ooit. Daarom is het mooi om te zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is."