Oma en vader van Claire overleefde WOII door bizarre wending met SS’er Eichmann

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werd dinsdag een opmerkelijk oorlogsverhaal onthuld. Het boek Catharina van auteur Frank Krake vertelt het bizarre en aangrijpende levensverhaal van Catharina Brücker, een Joodse vrouw uit Rotterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze tot tweemaal toe gered van deportatie, mede door toedoen van SS'er Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust.

Catharina belandde in 1943, zwanger, in Kamp Westerbork. Daar beviel ze van haar zoon Clarence. Haar echtgenoot Jacques werd kort daarna naar Sobibor gedeporteerd en vermoord. Om te overleven sloot Catharina zich aan bij het kampcabaret, waar ze als danseres optrad. Dit beschermde haar tijdelijk tegen deportatie, maar uiteindelijk werd ze toch op transport gezet.

In een onverwachte wending herkende een SS-officier haar van het kampcabaret en liet haar overplaatsen naar Theresienstadt, waar de overlevingskansen groter waren. Later kwam hij Catharina daar opnieuw tegen en zorgde ervoor dat ze betere leefomstandigheden kreeg, waardoor zij en haar zoon de oorlog overleefden.

Grotendeels bekend

Pas in 1960, toen Eichmann werd opgepakt door de Israëlische geheime dienst Mossad, besefte Catharina dat hij de SS’er was die indirect had bijgedragen aan haar overleving. Haar verhaal bleef grotendeels onbekend, totdat Krake het na drie jaar onderzoek reconstrueerde. Hij dook in internationale archieven en vond onder meer een video-interview uit 1998 waarin Catharina zelf haar getuigenis aflegde.

Haar zoon Clarence is inmiddels 81 jaar oud. Helaas is hij te ziek om het eerste exemplaar van het bijzondere boek in ontvangst te nemen. Kleindochter Claire doet dat in zijn plaats. "Mijn oma en ik hadden een heel bijzondere band. Het is indrukwekkend om nu, zoveel jaar later, zoveel te weten te komen over onze familie."