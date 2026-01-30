Volg Hart van Nederland
Rob de Nijs krijgt groots muzikaal eerbetoon in Ahoy

Gisteren, 22:53

Komende zomer zal er ter ere van Rob de Nijs een concert worden gehouden in Ahoy Rotterdam. Dat heeft de weduwe van de zanger, Jet de Nijs, aangekondigd in een uitzending van het Omroep MAX-programma Carrie op Vrijdag.

De show krijgt de naam Ahoy Zingt de Nijs en onder anderen Roxeanne Hazes, Douwe Bob en Simone Kleinsma treden op. Dit alles doen zij onder begeleiding van een liveband en ook zullen er nooit eerder vertoonde beelden van De Nijs te zien zijn.

Na het overlijden van de zanger kwamen bij de fans de emoties los. En niet alleen bij de fans, maar ook zeer zeker bij deze tribute band, die al jaren de muziek van Rob de Nijs speelt:

Het concert vindt plaats op 21 juni in de Rotterdamse evenementenhal.

Banger hart

Banger Hart Rob de Nijs overleed op 17 maart 2025 in zijn woning in Bennekom. Hij had al jaren te maken met de ziekte van Parkinson. In 2019 kondigde hij aan te stoppen met optreden. Daarna ging het snel met hem achteruit.

Zijn muzikale erfenis bestaat uit een enorme hoeveelheid hits, waaronder Malle Babbe, Het werd zomer, Jan Klaassen de Trompetter en Zet een kaars voor je raam vannacht. Het grootste succes had hij met zijn nummer 1-hit Banger Hart.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

