Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management dinsdag bevestigd aan persbureau ANP. Haar overlijden volgt kort na de dood van haar ex-man Gerard Cox, die vorige week zaterdag overleed.

Bruijs had al langere tijd gezondheidsproblemen. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. Volgens haar ex-man Cox, die daarover sprak in een interview met Mezza, ging haar gezondheid de laatste tijd snel achteruit.

In de uitzending van Shownieuws werd vorig jaar nog over de gezondheid van Bruijs gesproken:

0:47 Ernstig zieke Joke Bruijs 'wil niet meer in openbaar verschijnen'

De zangeres en actrice bleef ook na de scheiding nauw samenwerken met Cox. Zo waren ze samen te zien in de populaire televisieserie Toen Was Geluk Heel Gewoon. In 2022 speelden ze nog samen in de film Casa Coco. Vorige maand werd bij Cox uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd.

Bruijs heeft besloten haar lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Daardoor zal er geen uitvaart plaatsvinden.

Hart van Nederland/ANP