Zanger en acteur Gerard Cox (85) overleden

Zanger en acteur Gerard Cox (85) overleden

BN'ers

Vandaag, 12:55

Zanger en acteur Gerard Cox is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn management weten aan het ANP. De zanger is zaterdagochtend overleden in zijn huis in het Zuid-Hollandse dorp Mijnsheerenland. Vorige maand werd bij Cox uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd.

Cox maakte half augustus bekend ongeneeslijk ziek te zijn. De zanger besloot zich niet te laten behandelen. "Ik heb geen zin in dat hele circus met chemokuren, haren die van je kop vallen en dat je je doodziek voelt", liet de zanger vorige maand weten aan het AD. "Of een ingrijpende operatie waarvan je niet weet hoe het afloopt. Ik heb misschien nog een paar maanden: daarin wil ik niet gaan lopen lijden."

Cox speelde jarenlang de hoofdrol in de hitserie Toen was geluk heel gewoon. In 1973 scoorde hij een nummer 1-hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Hart van Nederland/ANP

