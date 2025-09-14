Terug

Vakgenoten herdenken overleden Gerard Cox: 'Lekker slapen nu'

BN'ers

Vandaag, 20:49

Vakgenoten van Gerard Cox staan op sociale media stil bij het overlijden van de zanger, acteur en cabaretier. Cox overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van slokdarmkanker.

"Dag lieve, markante vriend en collega", schrijft cabaretier Richard Groenendijk. "Het was een feest voor Marko en mij om je te kennen. We gaan je enorm missen. Lekker slapen nu."

Ook Henk Westbroek heeft gereageerd. "Gerard Cox was in staat me te ontroeren en nog vaker om me te laten lachen. Ik verwacht dat hem dit bij de schepper ook gaat lukken. Rust in vrede", schrijft de Utrechtse zanger. Rob Kemps van Snollebollekes deelt zondag een oude foto van Cox en schrijft daarbij "Rust zacht".

Oud-presentator Henny Huisman laat weten al "fan" van Cox te zijn geweest "toen hij het liedje Broekje in de Branding zong. Rust Zacht Gerard". Het genoemde liedje bracht Cox in 1969 uit als single.

Hart van Nederland/ANP

