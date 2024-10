Wim Hof klaagt de Volkskrant aan om artikel over huiselijk geweld

Gezondheidsgoeroe Wim Hof heeft de Volkskrant aangeklaagd om een onlangs over hem gepubliceerd artikel waarin hij beschuldigd wordt van huiselijk geweld. De rechtszaak is om smaad en laster en wordt mede aangespannen door de vier oudste kinderen van de 'Iceman'. Ze eisen een rectificatie en schadevergoeding, meldt Hofs oudste zoon Enahm in een persbericht.

Uit de dagvaarding blijkt dat de rectificatie die Hof in een zaterdageditie van de krant eist vooral gaat om beschuldigingen van geweld door Hof tegen de moeder van zijn oudste kinderen. Zij had volgens een broer van Hof ook te maken met huiselijk geweld, meldde de Volkskrant.

Volgens Hof heeft de Volkskrant "ondanks herhaalde waarschuwingen" dat de bronnen voor het artikel onbetrouwbaar zouden zijn, die toch gebruikt "zonder gedegen onderzoek te doen". Het gaat onder anderen om de broer van Hof, tegen wie hij eerder al aangifte deed. "Bronnen die de beschuldigingen tegenspraken of een compleet ander beeld schetsen, zijn weggelaten of slechts kort vermeld, wat heeft bijgedragen aan een eenzijdige weergave", staat verder in het persbericht.

Dertien jaar mishandeld

Ook beschuldigt Hof de krant ervan zakelijke partners van hem te benaderen naar aanleiding van de beschuldigingen, waaronder uitgevers en een filmmaatschappij. Na publicatie van het artikel is de productie van een internationale speelfilm over het leven van Hof stilgelegd.

De Volkskrant schreef eind september dat Hof zijn ex-vriendin (niet de moeder van de vier oudste kinderen), hun zoon, en haar twee oudste kinderen zeker dertien jaar lang zou hebben mishandeld. De krant baseerde zich onder meer op interviews, gerechtelijke vonnissen, een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, medische verslagen, e-mails en een aangifte tegen Hof.

Vertrouwen

De Volkskrant ziet het kort geding dat Wim Hof en een deel van zijn familie hebben aangespannen "met het volste vertrouwen tegemoet". Dat zegt hoofdredacteur Pieter Klok tegen het ANP. Hof en zijn vier oudste kinderen klaagden de krant aan om een onlangs gepubliceerd artikel waarin de gezondheidsgoeroe wordt beschuldigd van onder meer huiselijk geweld.

