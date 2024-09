Wim Hof reageert fel op beschuldigingen van ex over huiselijk geweld: 'Jaloezie'

Wim Hof, bekend als ‘The Iceman’, reageert op de zware beschuldigingen van huiselijk geweld die zijn ex-vriendin Caroline en zijn zoon Noah zaterdag in De Volkskrant tegen hem hebben geuit. In gesprek met RTL Boulevard noemt Hof de aantijgingen 'verzonnen' en stelt hij dat de verhalen voortkomen uit jaloezie en bitterheid.

In een uitgebreid artikel in de krant beschuldigen Hofs zoon Noah en ex Caroline hem van huiselijk geweld. Caroline claimt onder meer dat hij haar tijdens een zwangerschap in het gezicht sloeg, haar aan haar haren door de kamer sleurde en in haar buik schopt.

De aantijgingen zorgen in binnen- en buitenland voor een storm aan reacties. Hof heeft de afgelopen jaren Hollywood veroverd, en ook in Nederland komen BN'ers geregeld bij hem over de vloer, zoals Dave Roelvink:

1:15 Dave Roelvink op bezoek bij Wim Hof

'Jaloezie'

Wim Hof ontkent deze aantijgingen stellig. "Wat zij daar neerzetten, dat zijn verzonnen, bekonkelde verhalen met elkaar. Het is jaloezie, bitterheid en afgunst."

Hof heeft een andere verklaring voor de situatie. "Het boterde niet qua geld. En door geldgebrek kregen we spanningen. En die spanningen leidden tot discussies. Door haar ben ik begonnen met drinken."