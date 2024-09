Productie Wim Hof-film stilgezet na beschuldigingen extreem huiselijk geweld

De productie van de speelfilm over Wim Hof is stilgelegd omdat hij in een artikel van de Volkskrant wordt beschuldigd van zwaar huiselijk geweld. Dat bevestigt de productiemaatschappij aan de krant. Genesius Pictures heeft deze beslissing genomen vanwege 'de ernst van de beschuldigingen.'

De film, waarin Britse acteur Jospeh Fiennes de hoofdrol zou vertolken, werd eerder aangekondigd als 'inspirerend', 'ontroerend' en 'bij vlagen oergeestig'. Nu is besloten de productie voor onbepaalde tijd te stoppen.

De aantijgingen zorgen in binnen- en buitenland voor een storm aan reacties. Hof heeft de afgelopen jaren Hollywood veroverd, en ook in Nederland komen BN'ers geregeld bij hem over de vloer, zoals Dave Roelvink:

1:15 Dave Roelvink op bezoek bij Wim Hof

'Gewurgd en seks in ruil voor alimentatie'

In het artikel dat zaterdag verscheen. wordt de 'Iceman' die wereldberoemd werd door zijn koudwatertrainingen en ademhalingsoefeningen, beschuldigd van het zwaar mishandelen van zijn ex-vriendin Caroline en (stief)kinderen. Zijn ex claimt onder meer dat hij haar tijdens een zwangerschap in het gezicht sloeg, haar aan haar haren door de kamer sleurde en in haar buik schopt. Ook zou hij haar geprobeerd hebben te wurgen en seks met haar hebben afgedwongen in ruil voor alimentatie.

In 2012 blijkt Hof veroordeeld te zijn tot een werkstraf en een geldboete vanwege de mishandeling van zijn toenmalige stiefzoon.

'Jaloezie'

Wim Hof ontkent deze aantijgingen stellig. "Wat zij daar neerzetten, dat zijn verzonnen, bekonkelde verhalen met elkaar. Het is jaloezie, bitterheid en afgunst."