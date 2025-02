Wilfred Genee aangeslagen na brand bij huis: 'Persoonlijke dingen verbrand'

Wilfred Genee heeft zich zondagavond opnieuw uitgesproken over de brand die afgelopen vrijdag bij zijn woning woedde. Bij De Oranjezondag vertelde hij dat de schade groot was en dat het hem erg heeft geraakt. Het bijgebouw van zijn huis ging vlak voor de uitzending volledig in vlammen op.

"Zaterdagochtend, toen ik ervoor stond, was ik wel heel verdrietig", vertelt Genee aan tafel. "Een heleboel persoonlijke dingen van mijn vrouw zijn verbrand", zegt de presentator, duidelijk aangeslagen. "Het was echt een prachtig huisje en dat is helemaal verdwenen."

Hier zie je hoe de brand geblust werd:

0:32 Brand bij huis Wilfred Genee vlak voor Vandaag Inside: 'Helemaal afgefikt'

Ondanks de enorme schade is Genee blij dat zijn vrouw en kinderen ongedeerd zijn gebleven. Toch blijft het verlies zwaar. "Laten we er maar niet te veel over nadenken", voegde hij eraan toe, verwijzend naar de brand.

De presentator kreeg het slechte nieuws tijdens de voorbereidingen van de uitzending vrijdagavond. Daarom kon hij niet meteen aanschuiven aan tafel. Tijdens het begin van het programma zat presentatrice Dyantha Brooks daarom aan het hoofd. Uiteindelijk nam Genee de presentatie weer over.