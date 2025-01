Brand bij woning Wilfred Genee vlak voor Vandaag Inside begint: 'Het is helemaal afgefikt'

Misschien viel het je al op dat tijdens de promo van Vandaag Inside vrijdagavond presentator Wilfred Genee ontbrak. Naast Johan stond in plaats daarvan Dyantha Brooks, de presentatrice van Shownieuws. Wat blijkt? Een bijgebouw van de woning van Genee is afgebrand vlak voordat de uitzending begon.

De presentator kreeg dat telefoontje tijdens de voorbereidingen en kon daarom niet meteen aanschuiven aan tafel. Ook tijdens het begin van het programma zat Brooks daarom aan het hoofd. Genee komt echter later de studio onder luid applaus inlopen en schuift aan op zijn vertrouwde plek. "Het is kut man", begint hij zijn verhaal, nadat hij terneergeslagen Derksen feliciteert met zijn verjaardag.

"Het is het gebouw naast ons huisje", legt hij uit, maar dat maakt het niet minder verdrietig. "Dat is helemaal afgefikt. Gelukkig zijn vrouw en kinderen oké, dat is het belangrijkste. Maar de kinderen zitten daar wel vaak." Het is duidelijk dat hij niet kan lachen om het incident.

Wat de oorzaak van de brand is, is volgens Genee nog niet bekend.

Hier zie je hoe de brand geblust wordt: