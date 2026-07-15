OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vijf jaar na zijn dood staat Amsterdam stil bij Peter R. de Vries

BN'ers

Vandaag, 10:52

Link gekopieerd

Vijf jaar na het overlijden van Peter R. de Vries wordt de misdaadjournalist nog altijd niet vergeten. Onder anderen burgemeester Femke Halsema en zijn werkgever RTL staan woensdag stil bij zijn sterfdag en na wat hij heeft achtergelaten. De Vries werd ruim een week eerder neergeschoten in het centrum van de stad. Voor de aanslag kregen de drie verdachten gevangenisstraffen tot bijna 28 jaar.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

"We missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie", schrijft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op haar sociale media. Zoon Royce de Vries deelt deze post ook.

In Amsterdam is in 2024 ook een monument onthuld ter nagedachtenis van Peter. ' Tegen alle stromen in', de twee blauwe handen, staat op het Leidseplein vlakbij de plek van de aanslag.

Lees ook:

Monument voor Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein
Monument voor Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein

Ook zijn werkgever RTL reageert. Het mediabedrijf noemt De Vries "een zeer geliefde collega" die zich "met enorme toewijding vastbeet in vele misdaadzaken".

Goede vriend Peter Schouten herdacht hem vorige week al bij het monument in Amsterdam. "Peter is onvervangbaar. Niemand kan die grote schoenen vullen."

Neergeschoten

De aanslag op Peter R. de Vries vond plaats op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij werd van dichtbij neergeschoten toen hij op weg was naar zijn auto, nadat hij in een uitzending van RTL Boulevard had gezeten. Peter werd slechts 64-jaar.

Royce de Vries vermijdt de plek van de aanslag op Peter R. de Vries: ‘Te gevoelig’
3:10

Royce de Vries vermijdt de plek van de aanslag op Peter R. de Vries: ‘Te gevoelig’

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

LIVEBLOG | Nederland neemt afscheid van Peter R. de Vries: lange rij voor deuren Carré
LIVEBLOG | Nederland neemt afscheid van Peter R. de Vries: lange rij voor deuren Carré
Eén jaar na moordaanslag: Nederland staat stil bij Peter R. de Vries
Eén jaar na moordaanslag: Nederland staat stil bij Peter R. de Vries
Kinderen Peter R. de Vries openhartig en vol liefde in documentaire 'Staand Verder Leven'
Kinderen Peter R. de Vries openhartig en vol liefde in documentaire 'Staand Verder Leven'
Rechtbank heropent onderzoek naar moord op Peter R. de Vries
Rechtbank heropent onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.