Vijf jaar na zijn dood staat Amsterdam stil bij Peter R. de Vries

Vijf jaar na het overlijden van Peter R. de Vries wordt de misdaadjournalist nog altijd niet vergeten. Onder anderen burgemeester Femke Halsema en zijn werkgever RTL staan woensdag stil bij zijn sterfdag en na wat hij heeft achtergelaten. De Vries werd ruim een week eerder neergeschoten in het centrum van de stad. Voor de aanslag kregen de drie verdachten gevangenisstraffen tot bijna 28 jaar.

"We missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie", schrijft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op haar sociale media. Zoon Royce de Vries deelt deze post ook.

In Amsterdam is in 2024 ook een monument onthuld ter nagedachtenis van Peter. ' Tegen alle stromen in', de twee blauwe handen, staat op het Leidseplein vlakbij de plek van de aanslag.

Ook zijn werkgever RTL reageert. Het mediabedrijf noemt De Vries "een zeer geliefde collega" die zich "met enorme toewijding vastbeet in vele misdaadzaken".

Goede vriend Peter Schouten herdacht hem vorige week al bij het monument in Amsterdam. "Peter is onvervangbaar. Niemand kan die grote schoenen vullen."

Neergeschoten

De aanslag op Peter R. de Vries vond plaats op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij werd van dichtbij neergeschoten toen hij op weg was naar zijn auto, nadat hij in een uitzending van RTL Boulevard had gezeten. Peter werd slechts 64-jaar.