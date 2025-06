Victor Reinier blikt terug op ontslag Flikken Maastricht: 'Doet me af en toe toch verdriet'

Victor Reinier heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag in Flikken Maastricht. In het Vlaamse programma Dag Allemaal vertelt de acteur dat zijn verplichte vertrek nog altijd indruk op hem maakt. Na negentien seizoenen werd de 62- jarige acteur ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag op de set van de de AVROTROS-serie. Een terugkeer of verzoening lijkt uitgesloten.

"That ship has sailed, zoals ze in het Engels zeggen", aldus de acteur. "Ik heb er alles aan gedaan om het tij te keren, maar er zijn keuzes gemaakt." De behoefte aan een gesprek met zijn medespeler Angela Schijf is er volgens Reinier niet meer. "Dat heb ik echt wel geprobeerd, geloof me. Praten is de enige manier om dichter bij elkaar te komen, maar dat is duidelijk niet gelukt. Dan houdt het op, en dat is jammer. Ach, ieder heeft recht op zijn eigen keuzes, maar ik denk er het mijne van."

Hartverwarmende reacties

Na zijn vertrek uit de serie krijgt de acteur op sociale media veel positieve reacties en steunbetuigingen van fans. "Die aardige reacties van de fans doen me uiteraard veel plezier, ik vind het hartverwarmend", zegt Reinier. Hoe het nu verder gaat met Flikken Maastricht en de kijkcijfers, laat hij los. "Het is anderzijds wel een project waar ik me een groot deel van mijn leven, toch bijna achttien jaar, voor honderd procent op gestort heb. Ik had al een heel mooi einde bedacht, maar dat zal nu anders worden. Dat doet me af en toe toch verdriet."

Hart van Nederland/ANP