Victor Reinier stopt met Flikken Maastricht na klachten over gedrag

Victor Reinier keert in het twintigste seizoen van de AVROTROS-serie Flikken Maastricht niet terug als personage Floris Wolfs. Dat meldt producent Hollands Licht na berichtgeving van RTL Boulevard. Bij Hollands Licht waren klachten binnengekomen over de werksfeer op de set en het gedrag van Reinier.

Reinier was zeventien jaar lang, zowel als hoofdrolspeler als regisseur, betrokken bij de politieserie. "Victor heeft zich al die seizoenen met volle toewijding voor het succes van de serie ingezet. Het werd echter duidelijk dat het opnemen van de serie voor Victor een steeds grotere opgave werd, hetgeen ook impact heeft gehad op de werksfeer op de set", aldus de producent. "Nadat er klachten zijn binnengekomen bij Hollands Licht, zijn we met de melders en met Victor in gesprek gegaan en is er in overleg met AVROTROS besloten om zijn personage niet terug te laten keren. We geven verder geen commentaar in verband met privacy van de betrokkenen."

Reinier reageert voorlopig niet

Victor Reinier reageert voorlopig niet op het nieuws dat hij niet meer terugkeert in Flikken Maastricht. Hij laat weten dat hij vanwege het overlijden van zijn moeder andere dingen aan zijn hoofd heeft. "Ik begrijp dat men nieuwsgierig is en de belangstelling voor Flikken Maastricht waardeer ik, maar ik heb op dit moment mijn handen en mijn hoofd vol met al het geregel voor de begrafenis en het verwerken van het overlijden van mijn moeder afgelopen dinsdag", laat Reinier aan het ANP weten.

Flikken Maastricht is sinds september 2007 te zien op de Nederlandse televisie. De serie speelt zich af in Maastricht en de directe omgeving. Naast Reinier speelt ook Angela Schijf al jarenlang een hoofdrol.

ANP