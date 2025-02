Victor Reinier ontkent misdragingen op set Flikken Maastricht: 'Flauwekul'

Victor Reinier ontkent dat er sprake was van drugsgebruik en vrouwonvriendelijkheid op de set van Flikken Maastricht. "Dat is flauwekul, dat is moddergooien en daar distantieer ik me ook volkomen van", zei Reinier vrijdag tegen RTL Boulevard.

Eerder liet Reinier weten dat hij niet wilde reageren op het nieuws dat hij niet terugkeert in Flikken Maastricht, omdat zijn moeder dinsdag is overleden.

Flikken Maastricht

Vrijdag werd bekend dat Reinier na achttien jaar met zijn rol van Floris Wolfs stopt, omdat er klachten waren binnengekomen over de werksfeer op de set. De acteur was ook bij de langlopende productie betrokken als regisseur. "Ik neem de klachten, dat mensen mijn spanning voelden, bloedserieus. Dat betreur ik ook en vind ik echt heel verdrietig dat dat zo gegaan is", aldus de 61-jarige Reinier.

Reinier stelt dat hij zich van geen kwaad bewust is geweest tijdens de opnamedagen. "Ik ben iemand die met al zijn energie volledig ergens in gaat. Dus als ik vind dat er ruimte is voor verbetering of als we iets anders moeten doen wat mooier is, dan kan ik dat op mijn manier zeggen", zegt hij. Wel kan hij zich voorstellen dat zijn manier heftig kan overkomen.

De acteur wil wil niet reageren op de geruchten dat hij en zijn Flikken Maastricht-collega Angela Schijf een conflict hebben. Dat laat de acteur weten aan RTL Boulevard. "Dan zeg ik even niks. Wat ik ervan vind, is niet ter zake doende, vind ik nu", zegt de acteur.

ANP