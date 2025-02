Vera en Klaas wonnen Ron's Honeymoonquiz in 1990: 'Ron Brandsteder was hetzelfde als op tv'

Ron Brandsteder is maandagochtend overleden. De presentator, bekend van shows als Ron's Honeymoonquiz, Laat ze maar lachen en Wie ben ik? is 74 jaar geworden. Voor veel mensen is Ron Brandsteder een icoon uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ook voor Klaas en Vera. Zij deden in 1990 als deelnemer mee aan Ron's Honeymoonquiz. Ze wonnen zelfs en zijn nu, 35 jaar later, nog steeds gelukkig getrouwd.

Met de oude beelden en bij hun trouwjurk die nu staat te pronken in het Fries Museum haalde Hart van Nederland met Klaas en Vera herinneringen op aan Ron Brandsteder.

De show werd in 1990 opgenomen in Aalsmeer, vertelt Vera. De deelname aan de show kwam voort uit interesse voor achter de schermen. "We werkten allebei bij de lokale televisie, en wilden wel eens zien hoe dat ging. Er waren screentests en we rolden steeds verder. Ze moesten toch checken of mensen niet dichtklapten bij de show. Uiteindelijk zijn we dus geselecteerd."

Ron was echt zoals hij ook op televisie was, gaat Vera verder. "Alleen maar lol. Heel aardig. Hij moest ook niets hebben van mensen die gingen plakken en was heel vriendelijk, ook achter de schermen."