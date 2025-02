Tv-presentator Ron Brandsteder (74) overleden

Tv-presentator Ron Brandsteder is maandagochtend in alle vroegte overleden. Dat bevestigt Jan Slagter van Omroep MAX. De presentator werd in Nederland bekend door zijn tv-programma's de Showbizzquiz, Ron's Honeymoonquiz en Laat ze maar lachen. De presentator is 74 jaar geworden.

In Hart van Nederland reageert Shownieuwsdeskundige en Telegraafjournalist Evert Santegoeds op het overlijden van tv-presentator Ron Brandsteder.

De familie van Brandsteder heeft het overlijden bevestigd tegenover De Telegraaf. De bekende presentator en radiomaker is op 74-jarige leeftijd overleden. Eind 2023 besloot Brandsteder onverwachts een stap terug te doen, terwijl hij nog actief was op NPO Radio 5. De reden voor zijn terugtrekking bleef destijds onduidelijk, maar er werd al gespeculeerd dat zijn gezondheid achteruitging.

Carrière

Ron begon zijn carrière in de jaren zeventig als dj op Hilversum 3, maar werd pas een grote naam toen hij ging presenteren op televisie. Jarenlang presenteerde hij voor de TROS programma's als de Showbizzquiz, Moordspel en Ron's Honeymoonquiz.

In 1990 maakte Brandsteder de overstap naar RTL. Daar zette hij het succes van de Ron's Honeymoonquiz voort en werd hij teamcaptain in het succesvolle Wie ben ik?. In het laatste programma zat hij samen met André van Duin, met wie hij vaak samenwerkte. Zo was hij te zien in verschillende revues van Van Duin. Ook presenteerde Ron bij RTL shows als Laat ze maar lachen, Moppentoppers en Dancing with the Stars.

Dokter Bernhard

Ron bracht in zijn carrière ook enkele keren muziek uit. Zo scoorde hij met Bonnie St. Claire een hit met het nummer Dokter Bernhard en zong hij met José Hoebee So Long, Marianne. In november 2015 stopte Ron met zijn tv-werk en richtte hij zich weer op radio. Ron maakte tot eind 2023 het radioprogramma Ron Wacht Op De Nacht voor Omroep MAX.

Ron was getrouwd met Yvonne Baggen, met wie hij twee zoons kreeg. Zijn oudste zoon Rick trad in zijn voetsporen en was ook jarenlang actief als tv-presentator. Eerder was Brandsteder korte tijd getrouwd met zangeres en presentatrice Patty Brard.

ANP