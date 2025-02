'Groot verlies': tv-wereld in rouw om overlijden Ron Brandsteder, deze week eerbetoon

De televisiewereld is in rouw om het overlijden van Ron Brandsteder. De presentator overleed maandag op 74-jarige leeftijd. Omroep MAX zendt deze week een eerbetoon aan Brandsteder uit. Wanneer het eerbetoon op tv is, wordt later bekend.

"We gaan een mooi eerbetoon maken met een overzicht van zijn omvangrijke carrière dat deze week wordt uitgezonden zodat ook de jonge generatie kan zien wat deze veelzijdige man allemaal heeft gedaan", aldus omroepbaas Jan Slagter.

In Hart van Nederland reageert Shownieuwsdeskundige en Telegraafjournalist Evert Santegoeds op het overlijden van tv-presentator Ron Brandsteder.

"Ron Brandsteder heeft enorm veel gedaan en betekend voor de Nederlandse televisie. Hij komt uit de tijd dat miljoenen mensen tv keken en thuis bleven om een programma te kunnen zien", vervolgt Slagter. "Ik zal me Ron vooral herinneren als een goedlachse, ontzettend aardige en vriendelijke man. We wensen zijn vrouw Yvonne en zonen Rick en Robert veel sterkte in deze zware tijd."

André van Duin

Brandsteder wordt gezien als een icoon van de Nederlandse televisie. Veel mensen uit de televisiewereld reageren dan ook bedroefd op het nieuws. "Ik heb met Ron zo veel plezier gehad", zegt André van Duin tegen het ANP. "Ik bewaar alleen maar goede herinneringen aan hem." De twee werkten op tv en in theaters jarenlang samen en waren privé "zeer goed bevriend."

Van Duin wist al dat het niet goed ging met de gezondheid van Brandsteder en dat zijn overlijden eraan zat te komen. "Hij belde onlangs om officieel afscheid te nemen, toen zat ik in Alicante. Hij vertelde toen dat we elkaar waarschijnlijk niet meer zouden zien. Dus ik was er in die zin op voorbereid en zijn overlijden kwam niet onverwacht."

In het hart

Patty Brard plaatste een foto van haar en Brandsteder op Instagram "Helaas is Ron veel te vroeg overleden", schrijft ze erbij. "Ik wens zijn gezin, familie, vrienden en dierbaren heel veel sterkte en 'remember the good times'." De twee trouwden in 1979, maar gingen een jaar later uit elkaar.

"Voor altijd in mijn hart", schrijft Bonnie St. Claire op Instagram. De zangeres had samen met Brandsteder in 1976 een hit met het lied Dokter Bernhard. Daarin bezingt ze de behandeling van haar grote liefde en was Brandsteder de dokter, die haar de waarheid over zijn gezondheid moest vertellen.

Wendy van Dijk noemt het overlijden "een groot verlies". De twee werkten in de jaren negentig samen bij het tv-programma Wie ben ik? "Wat een vreselijk verdrietig nieuws. Die lieve goedlachse Ron", schrijft Van Dijk op Instagram.

Joop van den Ende en zijn vrouw Janine bewaren "fantastische herinneringen" aan de overleden presentator. Voor de bekende tv- en theaterproducent en zijn echtgenote was de bekende quizmaster "zoveel meer dan alleen een tv-presentator". Van den Ende was als producent onder meer betrokken bij het door Brandsteder gepresenteerde succesvolle tv-programma Ron's Honeymoonquiz. "Het was een feest met hem te werken", aldus het echtpaar Van den Ende.

'Onschatbare waarde'

RTL noemt Brandsteder "een van de meest iconische presentatoren" van de omroep. Brandsteder presenteerde er veel populaire programma's, zoals Wie ben ik? en Ron's Honeymoonquiz. Volgens omroep AVROTROS was hij "van onschatbare waarde voor de TROS". Brandsteder maakte bij de omroep zijn tv-debuut en presenteerde er onder meer de Showbizzquiz, Moordspel en Ron's Honeymoonquiz.

ANP