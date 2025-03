Trijntje Oosterhuis leeft in wereld zonder Marco Borsato

Trijntje Oosterhuis maakt zich zorgen om Marco Borsato. In de podcast van Daphne Deckers (56) vertelt de zangeres dat haar collega zich volledig heeft afgesloten van de buitenwereld. "Hij heeft zich helemaal voor iedereen afgesloten, op een paar mensen na misschien, maar hij praat met niemand", zegt Trijntje. "Hij neemt geen contact op. Dat vind ik wel heel heftig en zorgelijk, want je blijft een mens. Als mens moet je toch iets aan een aantal mensen kunnen toevertrouwen. Wat heb je anders voor leven?"

De zaak tegen Marco Borsato, waarin hij wordt beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje, is nog niet voor de rechter gekomen. Trijntje zegt daarover: "We weten niet wat er waar van is natuurlijk, maar ik gun niemand zo'n heel heftige, cancelende nederlaag. Het moet voor hem vreselijk zijn, want heel fucking Nederland gaat meekijken."

Ze benadrukt dat de waarheid boven tafel moet komen. "En ik denk ook dat als dat zo is, dat Marco daarin zijn aandeel neemt of moet nemen." Trijntje noemt de situatie rondom Borsato ‘heel moeilijk’. "Er is in zijn leven een soort dubbel ding ontstaan, van de ideale schoonzoon naar wat er nu allemaal over hem bekend wordt", zegt ze.

Niet laten gaan

Toch blijft ze loyaal aan haar collega en vriend. "Marco is natuurlijk een heel waardevol persoon jarenlang in mijn leven al. Als je eenmaal in mijn hart zit, dan blijf je in mijn hart. Ik ben ook loyaal, onvoorwaardelijk. Ik vind het vreselijk om te zien dat hij zo onder vuur ligt." Tegelijkertijd denkt ze dat de rust hem ook goed kan doen. "Het is heel gezond dat hij even een soort pauze heeft van een heel hysterisch, gek leven. Zo ver van jezelf weg staan, dat kan ook niet goed zijn."