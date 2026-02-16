Volg Hart van Nederland
Nederlandse uitvinder van Kapla-bouwblokjes overleden

Vandaag, 16:59

Tom van der Bruggen, die in de jaren tachtig de beroemde speelgoedblokken van het merk Kapla uitvond, is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt zijn echtgenote. Hij overleed afgelopen weekend in zijn woonplaats, de Franse stad Nice.

Antiekhandelaar Van der Bruggen kwam op het idee van de houten bouwblokjes toen hij naar Frankrijk verhuisde en een maquette van zijn kasteelboerderij wilde maken. De naam Kapla is afkomstig van "KAbouter PLAnkje".

De houten blokjes zijn allemaal even groot en kunnen gebruikt worden om alle mogelijke figuren te bouwen. Ze zijn niet alleen populair bij kinderen, maar ook bij volwassenen die zich aangetrokken voelen tot modelbouw. De bouwblokken worden overal ter wereld verkocht.

Afgelopen november werd in Van der Bruggens woonplaats het eerste Kapla-centrum ter wereld geopend.

