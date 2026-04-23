Toestand zieke Jade Kops verslechtert: spraak volledig weg

De toestand van de ongeneeslijk zieke Jade Kops is verslechterd. Dat laat de 19-jarige sociale-mediapersoonlijkheid weten in een update op Instagram. "Mijn spraak is volledig weg en mijn vermoeidheid is flink", schrijft Kops. Ze noemt de situatie "heftig en verdrietig".

Jade laat weten dat het slechter gaat. "Het voelt alsof er een scheur door mijn werkelijkheid loopt. Ik ben kapot. Hoesten lukt ook niet meer", schrijft ze. Ze had volgens eigen zeggen een hartslag van 135 en een zuurstofwaarde van 89 procent.

De situatie van Kops werd later opnieuw zorgelijk. "Mijn keel werd wederom gevuld met heel veel slijm en ademen ging toen moeilijker." Daarbij werd zelfs het woord "palliatieve sedatie" genoemd. "Hier ben ik enorm van geschrokken. Mijn gevoel zei alleen maar: nee, daar ben ik nog niet aan toe."

Ondanks alles blijft Kops vechten. "Alles is ongelooflijk zwaar, maar ik wil niet opgeven."