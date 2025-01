Thierry Baudet vader geworden van dochter, Van Meijeren neemt taken over tijdens verlof

FVD-leider Thierry Baudet is voor de tweede keer vader geworden. Hij gaat de komende zes weken met vaderschapsverlof. Partijgenoot Gideon van Meijeren zal een deel van Baudets taken als fractievoorzitter overnemen, al blijft hij nog wel de wekelijkse fractievergaderingen leiden.

Ook blijft Baudet actief als partijvoorzitter en presentator van het programma op het YouTube-kanaal van de partij, Forum Inside. Van Meijeren kan zich de komende tijd vooral gaan richten op het voeren van debatten die fractievoorzitters doorgaans doen, stelt een woordvoerder van FVD.

In 2022 plaatste baudets vrouw Davide Heijmans beelden van hun destijds pasgeboren zoon Lancelot op haar Instagram. Die zie je in bovenstaande video.

Naam dochter

De zetel van Baudet wordt tot en met 3 maart ingenomen door Lidewij de Vos. Zij is nu beleidsmedewerker van de fractie en stond op plaats 6 van de FVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2023. De partij behaalde 3 zetels bij die verkiezingen.

Baudet werd in 2022 al vader van een zoon, genaamd Lancelot. Zijn tweede kind is een dochter en draagt de naam Penelope Ariane Mazarine, zo laat hij weten in een bericht op sociale media. "Zowel moeder als dochter verkeren in blakende gezondheid", schrijft de politicus bij het bericht.