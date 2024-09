Renée Soutendijk onthult eigen Gouden Tegel in Utrecht

Filmster Renée Soutendijk is toegevoegd aan de Utrechtse Walk of Fame. De 67-jarige actrice onthulde donderdag haar Gouden Tegel in de Vinkenburgstraat.

Het is traditie dat de winnaar van het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een speelfilm het jaar erop een plekje krijgt op de Walk of Fame. Soutendijk kreeg de prijs vorig jaar voor haar rol in Sweet Dreams.

Voorheen kregen de winnaars van de Gouden Kalveren voor beste acteur én beste actrice een tegel maar die prijs werd in 2021 genderneutraal. Op 27 september worden de prestigieuze Nederlandse filmprijzen weer uitgereikt op het Nederlands Film Festival.

ANP