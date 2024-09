'De Terugreis' is Nederlandse inzending voor Oscars

De film 'De Terugreis' is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars. Een Oscar is de grootste internationale filmprijs die te winnen valt. De uitreiking van de filmprijzen is op 2 maart 2025.

De film, geregisseerd door Jelle de Jonge, gaat over een verouderd stel wat op reis gaat naar Spanje. Tijdens de reis komen ze er al gauw achter dat de ouderdom hun toch aan het inhalen is. Hun leven is niet meer zoals hun leven twintig jaar geleden was.

De Nederlander Hoyte van Hoytema won afgelopen jaar een Oscar voor zijn camerawerk in Oppenheimer. Hij is een inspiratie voor andere filmmakers:

2:21 Dit zijn de Hoyte van Hoytema's van de toekomst

Voor de uitreiking van het gouden beeldje vindt nog een voorselectie plaats op 17 december. Hier krijgen de makers, maar ook de kijkers, te horen of de film op de shortlist terecht is gekomen en of de film daadwerkelijk kans maakt op een Oscar. De film is door een speciaal ingestelde selectiecommissie ingezonden voor de categorie 'International Feature Film'.