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Rachel Hazes verkoopt muziekrechten André aan investeringsfonds

BN'ers

Vandaag, 12:51

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Nog altijd is de muziek van André Hazes nog ongekend populair. Maar in de muziekwereld draait het natuurlijk niet alleen om mooie melodieën of catchy deuntjes. Ook spelen er rechten mee. En over de muziekrechten van de volkszanger is nieuws: Rachel Hazes heeft haar aandeel daarin verkocht aan een investeringsfonds.

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Dat schrijft Shownieuws na eerdere berichtgeving door De Telegraaf. Het nieuws is inmiddels ook bevestigd door het fonds zelf, Pythagoras Music Fund (PMF). Een van de drijfveren achter deze organisatie is componist John Ewbank. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk voor de weduwe van de in 2004 overleden zanger. Ze had jarenlang een belangrijk deel van de muziekrechten in beheer.

Soms duikt er ineens nog uniek materiaal op van een overleden artiest. Zo ook bij André. In bovenstaande video zie je hoe dat precies heeft kunnen gebeuren.

Rachel blijft in beeld

Dat wil overigens niet zeggen dat Rachel geen bemoeienis meer zal hebben met de muziek van André. In een verklaring stelt PMF dat ze "op de achtergrond een wakend oog" zal houden en "waar nodig" zal adviseren. Ook Rachel zelf laat van zich horen: "Na bijna veertig jaar waar ik mij heb ingezet en de verantwoordelijkheid heb gedragen om de nalatenschap van André zo goed mogelijk te beschermen, wil ik in de jaren die voor mij liggen ook wat meer rust kunnen nemen."

Ze vervolgt: "Voor mij staat daarbij één ding voorop: dat de naam André Hazes, zijn muziek, zijn rechten en alles wat hij heeft nagelaten met respect wordt behandeld, beschermd blijft en ook voor de volgende generaties behouden blijft en zodoende in ere wordt gehouden." Welk bedrag er met de verkoop gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt PMF dat de overname geen enkele invloed heeft op de jaarlijkse concertreeks Holland Zing Hazes.

Meer over de overname van de muziekrechten valt te lezen op de site van Shownieuws.

Door Daniël Bom

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