Podcast SBS6-gezichten Merel Ek, Hélène Hendriks en Noa Vahle van start

De eerste aflevering van de podcast van Hélène Hendriks, Noa Vahle en Hart van Nederland-politiek verslaggever Merel Ek staat online. HNM is vanaf nu wekelijks te beluisteren op alle bekende podcastplatforms en ook te bekijken via KIJK.

In de podcast praten de drie presentatrices over televisie, sport en politiek. Daarbij komen ook persoonlijke onderwerpen aan bod. Volgens Noa Vahle is het “een beetje werk en een beetje privé . Gewoon drie vriendinnen bij elkaar die een beetje aan het bijkletsen zijn."

Hendriks, Vahle en Ek zijn vaste gezichten op SBS6 en bekend van programma’s als De Oranjezomer en Vandaag Inside.